Siddharthnagar News: हवन-पूजन व पूर्णाहुति के साथ गणेश जन्मोत्सव संपन्न

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रविवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सभी पंडालों में आचार्यों द्वारा विधि-विधान से हवन-पूजन संपन्न कराया गया, जिसके बाद पूर्णाहुति दी गई। इसके बाद दोपहर 2 बजे से सभी आयोजन स्थलों पर विशाल भंडारा व महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो देर रात तक अनवरत चलता रहा। भंडारे में कस्बा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हजारों महिला, पुरुष और बाल श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। उत्सव को अंतिम दिन तक सफल बनाने में सभी सातों पूजा समितियों के पदाधिकारी व अध्यक्ष पूरी मुस्तैदी से जुटे रहे। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह चौकस दिखा।