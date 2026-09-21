Siddharthnagar News: दो शातिर गिरफ्तार, चोरी की वारदातों का खुलासा

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एसओ पथरा बाजार जर्नादन प्रसाद ने बताया कि रविवार रात थाना पथरा बाजार पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के साथ गश्त कर रही थी। इसी दौरान एंटी थेफ्ट टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बनगवा पड़ाइन मोड़ से अजगरा जाने वाले मार्ग पर करीब 100 मीटर आगे एक मकान के पास दो संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी करने के औजार और 12,600 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाकिब (24) और अब्दुल रहमान (26) निवासी टिकरिया थाना डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार शाकिब के खिलाफ डुमरियागंज थाने में वर्ष 2024 के दो मामलों समेत खेसरहा, चिल्हिया और पथरा बाजार थाने में कुल पांच मामले दर्ज हैं। वहीं अब्दुल रहमान के खिलाफ खेसरहा, चिल्हिया और पथरा बाजार थाने में तीन मामले दर्ज बताए गए हैं। पथरा बाजार थाने में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है। विज्ञापन

एसओ पथरा बाजार जर्नादन प्रसाद ने बताया कि रविवार रात थाना पथरा बाजार पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के साथ गश्त कर रही थी। इसी दौरान एंटी थेफ्ट टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बनगवा पड़ाइन मोड़ से अजगरा जाने वाले मार्ग पर करीब 100 मीटर आगे एक मकान के पास दो संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी करने के औजार और 12,600 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाकिब (24) और अब्दुल रहमान (26) निवासी टिकरिया थाना डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार शाकिब के खिलाफ डुमरियागंज थाने में वर्ष 2024 के दो मामलों समेत खेसरहा, चिल्हिया और पथरा बाजार थाने में कुल पांच मामले दर्ज हैं। वहीं अब्दुल रहमान के खिलाफ खेसरहा, चिल्हिया और पथरा बाजार थाने में तीन मामले दर्ज बताए गए हैं। पथरा बाजार थाने में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

पथरा । थाना पथरा बाजार पुलिस और एंटी थेफ्ट की संयुक्त टीम की कार्रवाई में रविवार रात चोरी की योजना बना रहे दो शातिर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त होने वाले औजार और 12,600 रुपये बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों ने खेसरहा और चिल्हिया थाना क्षेत्रों में पिछले दो माह के भीतर हुई चोरी की घटनाओं में शामिल होना स्वीकार किया है। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।