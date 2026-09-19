Shravasti News: श्रावस्ती में आज

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सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।

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2- सामूहिक हवन-पूजन

सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।

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3- जन आरोग्य मेला

सुबह 09:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. एके सिंह ने दी।

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4- श्री गणेश पूजा महोत्सव

रात 08:00 बजे। कटरा के महावीर बाबा थान परिसर में श्री गणेश पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी पंडित ओमप्रकाश मिश्रा ने दी।

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5- कवि सम्मेलन व मुशायरा

रात 08:00 बजे। भिनगा में एमए कॅरियर एकेडमी में कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के जिलाध्यक्ष मेराज अहमद इदरीसी ने दी।



1- विशेष वर्षावास पूजा