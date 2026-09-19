Shravasti News: पिता की जगह बेटा कर रहा काम, करता है वसूली

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इकौना तहसील में डीएम अन्नपूर्णा गर्ग और एसपी राहुल भाटी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस हुआ। यहां 36 शिकायतें मिलीं। अधिकारियों के निर्देश पर पांच शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया। डीएम ने कहा कि भूमि विवादों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर निष्पक्ष निस्तारण करें। लापरवाही करने पर कार्रवाई होगी। एसपी ने थाना प्रभारियों को पुलिस संबंधी शिकायतों का तय समय में निस्तारण कराने और सीओ को निगरानी के निर्देश दिए। भिनगा तहसील में 16 में तीन और जमुनहा में 17 में दो शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। एसडीएम रवींद्र कुमार, सीएमओ डॉ. एके सिंह, सीओ आलोक सिंह आदि मौजूद रहे।चक मार्ग पर कर लिया कब्जागांव के चकमार्ग पर गांव निवासी छम्मा ने गोबर डालकर कब्जा कर लिया है। गोबर के ढेर के चलते रास्ते का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जांच करवाकर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है।अमित कुमार यादव, परसोहना मनकौराराशन कार्ड में नहीं जोड़ रहे नामपत्नी कुंती देवी सहित परिवार का नाम राशन कार्ड में जोड़वाने के लिए कई महीनों से विभागीय चक्कर काट रहे हैं। जिम्मेदार कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते समाधान दिवस में शिकायती पत्र देकर राशन कार्ड में नाम जोड़वाने की मांग की है।विजय कुमार, भरथा