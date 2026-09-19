Shravasti News: 23 को होगा कोविड कर्मियों का दस्तावेज सत्यापन

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श्रावस्ती। विकास भवन सभागार में 23 सितंबर को कोविड कर्मियों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एके सिंह ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान कोविड-19, ईसीआरपी-1 और विभिन्न वित्तीय स्रोतों से कार्यरत अस्थायी, अल्पकालिक, संविदा व आउटसोर्स मानव संसाधनों से पुनः कार्य लिया जाएगा। अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर पंजीकृत नहीं हो सके कोविड कर्मियों के दस्तावेजों का सत्यापन जिलास्तरीय समिति करेगी। सभी कर्मी सुबह 10 बजे मूल शैक्षिक अभिलेख, दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक से प्रमाणित कार्य अवधि का बैंक स्टेटमेंट, कोविड-19 समय का नियुक्ति पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र तथा दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियां लेकर पहुंचें।