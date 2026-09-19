Shravasti News: साइबर ठगी पर तत्काल साइबर सेल को दें सूचना

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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के तहत शनिवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता चौपाल का आयोजन किया। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि चौपाल में मौजूद महिलाओं को साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों व उनके बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही ठगी पर तत्काल साइबर सेल में सूचना देने के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालयों में पहुंची मिशन शक्ति टीमों ने छात्राओं को गुड टच-बैड टच, यातायात नियमों, सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल आदि की जानकारी दी गई। साथ ही सभी को महिला हितैषी योजनाओं के बारे में भी बताया गया।