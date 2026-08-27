Shravasti News: दूसरे दिन भी किशोरी की तलाश जारी

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श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के ग्राम जोगिनी निवासी तेजराम ने सोमवार को गांव के ही रमेश वर्मा के खिलाफ थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि रमेश ने तेजराम की पत्नी की पिटाई की और उनकी 17 वर्षीय पुत्री प्रतिभा देवी की हत्या कर दी। पुलिस व परिजनों की तलाश के दौरान किशोरी की चप्पल राप्ती नदी किनारे मिली। इसके बाद एसडीआरएफ टीम व पुलिस बुधवार को भी नदी में प्रतिभा की तलाश करती रही। कोतवाल राजप्रकाश सिंह ने बताया कि राप्ती नदी के अलावा अन्य स्थानों पर भी किशोरी की तलाश जारी है।