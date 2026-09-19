Shravasti News: कहीं ताले में तो कहीं बदहाल सामुदायिक शौचालय, प्रदर्शन

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नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शनग्राम पंचायत हरदत्तनगर गिरंट के मजरा गजफ्फरपुरवा निवासी अज्जू खान, इमाम खान, खुर्शीद खान आदि ने बताया कि सामुदायिक शौचालय की नियमित सफाई नहीं होती। केयर टेकर भी नहीं आती हैं। पानी की व्यवस्था न होने से ग्रामीणों व राहगीरों को बाहर से पानी लाना पड़ता है। शौचालय की सफाई व संचालन न होने से नाराज ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन भी किया।शौचालय की टोटियां बनी शोपीसहरदत्तनगर गिरंट के मजरा लिहारे भट्ठा के पास बना सामुदायिक शौचालय भी बदहाल है। ग्रामीणों के अनुसार पानी की टंकी लगी है, लेकिन मोटर न होने से पानी नहीं आता। टोटियां शोपीस बनी हैं और पीछे की पाइप भी टूटी है। केयर टेकर के न आने से शौचालय निष्प्रयोज्य है।ताले में कैद शौचालयहरदत्तनगर गिरंट में बना शौचालय पड़ताल के दौरान ताले में बंद मिला। गांव निवासी अब्दुल सलाम, अमीन आदि ने बताया कि केयर टेकर संचालन के लिए नहीं आतीं और शौचालय अक्सर बंद रहता है। ग्रामीणों ने व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।टीम भेजकर सभी शौचालयों की जांच करवाई जाएगी। अगर कहीं लापरवाही मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।बृजेश कुमार, बीडीओ