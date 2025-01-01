Shravasti News: मार्ग करवाया जलभराव मुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 06 Sep 2026 12:12 AM IST
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तुलसीपुर। जलनिकासी की समस्या के चलते विकास क्षेत्र जमुनहा ग्राम पंचायत परसोहना के मजरा मनकौरा स्थित प्राथमिक विद्यालय जाने वाला मार्ग बीते कई दिनों से गंदे पानी से घिरा था। इसके चलते छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। छात्र गंदे पानी के बीच से या फिर मेढ़ के सहारे खेत पहुंच रहे थे। अभिभावकों ने एसडीएम से जलनिकासी की व्यवस्था करवाने की मांग की थी। इस पर शनिवार को एसडीएम रवि प्रताप सिंह जेसीबी के साथ गांव पहुंचे और बंद पड़ी पुलिया को साफ करवाया। पुलिया खुलने के बाद जलनिकासी शुरू हो गई और विद्यालय जाने वाले मार्ग को आवागमन के लिए दुरुस्त कराया गया।
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