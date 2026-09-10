Shravasti News: भगवान श्रीकृष्ण ने किया कंस का वध

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कटरा। श्री राम जानकी मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रासलीला कमेटी मथुरा-वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला सहित विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है। मंगलवार को कंस वध प्रसंग का मंचन हुआ। प्रवाचक मिथिलेश पांडेय ने श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि मथुरा में श्रीकृष्ण ने पहले कंस के हाथी का वध किया। इसके बाद मल्लयुद्ध में चाणूर व मुष्टिक को परास्त किया और भीषण युद्ध में कंस का वध कर दिया। उन्होंने देवकी-वसुदेव को बंदीगृह से मुक्त कराया तथा उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। पांडेय ने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, इसलिए सभी को सत्य की राह पर चलना चाहिए। इस दौरान बाबा जवाहर दास, रामकुमार मिश्र सहित कई लोग मौजूद रहे।