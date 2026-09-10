Shravasti News: विदाई समारोह का हुआ आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 10 Sep 2026 12:57 AM IST
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सिरसिया। सिरसिया क्षेत्र के घोलिया उपकेंद्र में बुधवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यहां तैनात रहे अवर अभियंता मधुसूदन कुमार का स्थानांतरण बलरामपुर जिले के विद्युत वितरण खंड बलरामपुर में कर दिया गया है। एसएसओ शिवानन्द कश्यप ने बताया कि मधुसूदन कुमार करीब चार वर्षों तक अपनी सेवा सिरसिया क्षेत्र में दी है। उन्होंने बताया कि इनके स्थानांतरण से रिक्त हुए पद का अतिरिक्त प्रभार 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र लक्ष्मणपुर बाजार में तैनात अवर अभियंता आदित्य गुप्ता को दिया गया है। इस मौके पर कमल यादव, डीबी सिंह, विनय सिंह, सर्वेश शुक्ला, लालजी, रियाजुद्दीन, मनोज दुबे, मनीष कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे।
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