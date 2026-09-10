Shravasti News: बारिश के साथ बढ़ा वायरल, अस्पतालों में लंबी कतार

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वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. एनएन पांडेय ने बताया कि सबसे अधिक मरीज बुखार, सर्दी-जुकाम की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि वायरल बुखार में भी प्लेटलेट्स घट सकती हैं। अस्पताल आने वाले मरीजों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है और चिकित्सक भी मास्क पहनकर इलाज कर रहे हैं। चिकित्सकों ने तली-भुनी चीजों से परहेज करने और लक्षण दिखते ही सीएचसी, पीएचसी या जिला अस्पताल में उपचार कराने को कहा गया है। झोलाछाप से बचने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।

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श्रावस्ती। तराई में रुक-रुककर हो रही बारिश और मौसम परिवर्तन के बीच वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा समेत जिले के सभी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ी है। जिला अस्पताल की ओपीडी लगभग दोगुनी हो गई है। परचा काउंटर से लेकर पैथोलॉजी तक लंबी कतारें लग रही हैं। चिकित्सक इलाज के साथ मरीजों को बचाव के उपाय भी बता रहे हैं।