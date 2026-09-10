Shravasti News: डायट प्राचार्य ने संभाला कार्यभार
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 10 Sep 2026 12:16 AM IST
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कटरा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) इकौना लंबे अरसे से प्राचार्य विहीन संचालित हो रहा था। ऐसे में संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ता राम प्रताप सिंह को डायट प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पूर्व डायट प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार जिला विद्यालय निरीक्षक श्रावस्ती सत्येंद्र कुमार सिंह के पास था। नवनियुक्त प्राचार्य ने बताया कि प्रभार का यह हस्तांतरण राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) उत्तर प्रदेश के निर्देश पर किया गया है। निर्देश प्राप्त होने के बाद औपचारिक रूप से पदीय दायित्वों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई है।
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