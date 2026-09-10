Shravasti News: अस्थायीे बाईपास जलमग्न, ग्रामीण बेहाल

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शासन की ओर से इकौना तहसील क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए गोविंदपुर मोड़ से सेमगढ़ा मार्ग पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। पुल निर्माण के दौरान आवागमन बाधित न हो, इसके लिए अस्थायी बाईपास बनाया गया था। हालांकि, बीते कई दिनों से राप्ती का पानी बाईपास पर बह रहा है। इससे सेमगढ़ा, जानकी नगर, सौरूपुर, रामपुर कटेल, जंगरावल गढ़ी, शिशुवारा, भासभरिया पुरैना समेत 20 से अधिक गांवों के ग्रामीणों को परेशानी हो रही है।बाईपास के जलमग्न होने के कारण ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन के लिए करीब 40 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। लोग गिलौला या लालपुर खदरा होकर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। इससे समय और ईंधन दोनों की खपत बढ़ रही है। वहीं, कुछ ग्रामीण मजबूरी में पानी के बीच से पैदल और बाइक लेकर गुजर रहे हैं। इससे हादसे की आशंका बनी हुई है।स्कूली बच्चों की बढ़ी मुश्किलबाईपास पर राप्ती का पानी बहने से सबसे अधिक परेशानी साइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। स्कूल बसों का आवागमन तो किसी तरह हो जा रहा है, लेकिन साइकिल सवार बच्चों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। सौरूपुर निवासी हंसराम तिवारी ने बताया कि मार्ग पर घुटने से अधिक पानी बह रहा है। मजबूरी में ग्रामीणों को पैदल गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन 20 हजार से अधिक लोग आवागमन करते थे। ग्रामीण कासिम ने कहा कि पानी के कारण पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन को बाईपास मार्ग को ऊंचा कराकर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को राहत मिल सके।