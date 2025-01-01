फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Bodies of mother and daughter found floating in a pond under suspicious circumstances.

Shravasti News: संदिग्ध हालात में तालाब में उतराते मिले मां-बेटी के शव

Tue, 01 Sep 2026 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Bodies of mother and daughter found floating in a pond under suspicious circumstances.
इमलिया गांव में घटनास्थल का निरीक्षण करते सीओ व थानाध्यक्ष।
गिरंट बाजार। हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत इमलिया निवासी मां-बेटी के शव सोमवार दोपहर संदिग्ध हालात में गांव के पास स्थित तालाब में उतराते मिले। मां-बेटी रविवार रात करीब 12 बजे से घर से लापता थीं और परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। पुलिस ने जांच कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
विज्ञापन

इमलिया निवासी सबीना (35) रविवार की रात लगभग 12 बजे अपनी छह माह की बेटी सुहीना के साथ कहीं चली गई थीं। परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इस दौरान सोमवार की दोपहर सबीना व उनकी बेटी का शव गांव के पास ही तालाब में उतराता मिला। शव मिलने की सूचना से मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से शवों को तालाब से बाहर निकलवाया। थाना प्रभारी महिमानाथ उपाध्याय ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। सीओ भरत पासवान भी गांव पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली।
विज्ञापन


आत्महत्या व हत्या दोनों की चर्चाएं
मां-बेटी के शव मिलने के बाद से गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ ग्रामीण जहां घरेलू कलह के चलते सबीना द्वारा बेटी के साथ तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण मां-बेटी की मौत को संदिग्ध बता रहे हैं और देर रात में हत्या कर शव फेंके जाने की चर्चा कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया
सोनवा की ग्राम पंचायत चंदरखाबुजुर्ग के मजरा झोझीपुरवा निवासी सबीना का निकाह लगभग 15 वर्ष पूर्व इमलिया निवासी इस्राइल के साथ हुआ था। निकाह के बाद उनके पांच बच्चे कोहिनूर (9), सुहाना(7), सहनूर (5), सहाना (03) और छह माह की सुहीना थे। सबीना व छह माह की सुहीना की मौत के बाद चार बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है।


मौके पर फोरेंसिक टीम के साथ जांच कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट में मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। परिजन महिला के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने व पांच साल से इलाज चलने की बात कह रहे हैं। हर पहलू की जांच की जा रही है। - भरत पासवान, सीओ भिनगा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed