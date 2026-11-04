शामली: अपराधियों और नशा तस्करों पर कार्रवाई तेज, एसपी बोले-दीपावली पर चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर

दीपावली पर बाजारों में नो-एंट्री, 112 पीआरवी करेंगी निगरानी

त्योहार के दौरान बाजारों में भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एसपी के मुताबिक, बाजारों में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित की गई है। दीपावली और अमावस्या के दौरान चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पिकेटिंग मजबूत की गई है।



जिले में 112 पीआरवी की 112 गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। शाम के समय पुलिस की पैदल गश्त भी बढ़ाई गई है। सर्राफा बाजारों, ज्वेलरी शॉप और बैंकों के आसपास विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एसपी ने कहा कि त्योहार के दौरान पुलिस की नजर जिले के संवेदनशील इलाकों और प्रमुख बाजारों पर रहेगी।



हर थाने में मिशन शक्ति कक्ष, महिलाओं की शिकायतों पर 24 घंटे सुनवाई

एसपी ने बताया कि जिले में आने वाली कुल शिकायतों में करीब 44 प्रतिशत शिकायतें महिलाओं से संबंधित होती हैं। इनके त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति कक्ष स्थापित किया गया है। यहां महिला पुलिसकर्मियों की 24 घंटे तैनाती रहती है, ताकि महिलाओं की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जा सके।