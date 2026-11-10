Shamli News: सिटी में आज

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शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे।



भंडारा







शहर के मोहल्ला बड़ीआल स्थित शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।



कांधला के सिद्धपीठ माता शाकंभरी मंदिर में रामलीला कमेटी द्वारा भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।







शहर के हनुमान धाम पर गोवर्धन पूजा और श्री अन्नकूट का भंडारे का आयोजन दोपहर 2 बजे से।





कबड्डी ट्रायल

गांव कनियान स्थित कबड्डी एकेडमी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए कबड्डी ट्रायल का आयोजन दोपहर दो बजे।

गोवर्धन पूजा







नई गोशाला मोहल्ला पंसारियान में गोवर्धन पूजा का आयोजन शाम सात बजे से।

धरना