Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Four people, including a woman, sustained burns from fireworks during Diwali.

Shamli News: दिवाली पर आतिशबाजी में महिला समेत चार झुलसे

Tue, 10 Nov 2026 12:36 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 10 Nov 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Four people, including a woman, sustained burns from fireworks during Diwali.
शामली। दिवाली पर रविवार रात अलग-अलग स्थानों पर आतिशबाजी के दौरान महिला समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर जनपद के गांव फुगाना निवासी सोनिया दिवाली की रात पटाखा जला रही थी। उसी दौरान पटाखा उनके हाथ में ही फट गया, जिससे उनका हाथ बुरी तरह झुलस गया। परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बाबरी क्षेत्र के गांव हाथी करौदा में आतिशबाजी के दौरान कुणाल का चेहरा झुलस गया। परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आदर्श मंडी क्षेत्र के मोहल्ला रेलपार में गली से गुजर रहे सिद्धार्थ और परीक्षित आतिशबाजी की चपेट में आकर झुलस गए। परिजन दोनों बच्चों को रात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती कर उपचार दिया गया। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. मनोज कुमार अखौरी ने बताया कि पटाखा जलाने से झुलसे लोगों को अस्पताल में उपचार दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed