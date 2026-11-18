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वीवी इंटर कॉलेज लिलौन में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

क्रिकेट मैच

नहर पटरी स्थित क्रिकेट एकेडमी में शामली और मुंडेट की टीम के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।

धरना

शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना ब्याज को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन दोपहर दो बजे से।

कथा



थानाभवन की सरस्वती विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का सातवां दिन दोपहर दो बजे से।

यातायात जागरूकता