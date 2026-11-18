सरसावा थाना क्षेत्र के गांव असदपुर में गांव सैदपुरा जाने वाले रास्ते पर अक्सा (19) बेसुध हालत में पड़ी मिली। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवती ने जहरीला पदार्थ खा कर जान दी है। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत की जिम्मेदार स्वयं को बताते हुए मम्मी पापा से माफी मांगी है।

चचेरे भाई शमशाद ने बताया कि अक्सा सोमवार रात अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चल सका। इसके बाद मंगलवार को थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। दोपहर के समय युवती के पिता को एक राहगीर ने सूचना दी कि अक्सा गांव सैदपुरा जाने वाले रास्ते पर बेहोशी की हालत में पड़ी है। परिजन उसे तत्काल यमुनानगर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए भेजा। अक्सा ने इसी साल कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी।