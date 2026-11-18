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बलवा चौक : हादसों के बावजूद इंतजाम अधूरेब्लैक स्पॉट घोषित होने के बाद भी मोड़ के पास संकेतक और बैरिकेडिंग नहीं हैं। कई लाइटें खराब हैं। अंधेरे में दूसरी ओर से आने वाले वाहनों का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है।सेहटा सर्विस रोड : अंधेरा और गड्ढेगांव के पास सर्विस रोड पर पर्याप्त रोशनी, सफेद पट्टियां और संकेतक तक नहीं हैं। गड्ढों से रात और कोहरे में खतरा बढ़ जाता है।तहसील चौक : पांच लेन, संकेतक नदारदवाहनों का दबाव अधिक है, लेकिन दिशा सूचक संकेतक, सफेद पट्टियां और रिफ्लेक्टर पर्याप्त नहीं हैं।शामली-सहारनपुर हाईवे : सुधार नहींचौराहों और प्रमुख स्थानों पर संकेतक व रिफ्लेक्टर कम हैं। कोहरे में दृश्यता घटने से परेशानी बढ़ती है।रिंग रोड : अवैध कट से खतराकई जगह अवैध कट, टूटी सड़क और अधूरी सर्विस रोड है। सफेद पट्टियों व रिफ्लेक्टर की कमी भी हादसों का खतरा बढ़ाती है।बलवा चौक पर डेढ़ साल में पांच बड़े हादसे, छह लोगों की मौतपिछले डेढ़ साल में यहां पांच प्रमुख हादसों में छह लोगों की जान गई। जुलाई 2025 में ट्रक की टक्कर से ढाई वर्षीय महक की मौत हुई और नौ लोग घायल हुए। मई 2026 में सड़क पार कर रहे अधेड़ की मौत हुई। जुलाई में ऐरटी कट के पास करण सिंह की जान गई। 21 जुलाई को पिकअप की टक्कर से रीतू और उनके तीन वर्षीय बेटे प्रियांशु की मौत हुई। अक्तूबर में बाइक सवार 19 वर्षीय शाकिब की भी जान चली गई। हादसों के बावजूद स्थायी सुरक्षा इंतजाम और फ्लाईओवर की जरूरत बनी है। शहर निवासी मोंटी और जावेद ने कहा कि अधिकारी सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर हों और बैठकों के निर्देश जमीन पर लागू कराएं।दुर्घटना संभावित स्थानों पर पुलिस निगरानी बढ़ाई जा रही है। यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी।- नरेंद्र प्रताप सिंह, एसपीसंकेतक, सफेद पट्टियां और रिफ्लेक्टर जरूरी हैं। संबंधित सड़क निर्माण एजेंसियों को कमियां दूर कराने के लिए अवगत कराया जाएगा। कोहरे में फॉग लाइट और रिफ्लेक्टर के इस्तेमाल के लिए जागरूक करेंगे।प्रवेश कुमार, एआरटीओ