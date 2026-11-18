Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 18 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 18-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:39 AM, 18-Nov-2026
Baghpat News: जिले में एसआईआर के बाद बढ़ गए 48627 वोटरsir news और पढ़ें
01:39 AM, 18-Nov-2026
Baghpat News: कांग्रेस की दावेदारी ने सपा नेताओं की बढ़ाई टेंशनpolitical news और पढ़ें
विज्ञापन
01:38 AM, 18-Nov-2026
Baghpat News: क्रिकेट प्रतियोगिता में हर्ष लिसाढ़ की टीम ने जीती ट्रॉफीsports news और पढ़ें
01:36 AM, 18-Nov-2026
Baghpat News: मुठभेड़ में भागा 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तारcrime news और पढ़ें
01:36 AM, 18-Nov-2026
Baghpat News: ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टेंपो और कार में मारी टक्कर, छह घायलcrime news और पढ़ें
01:36 AM, 18-Nov-2026
Muzaffarnagar News: बैंक के सामने धरना जारी, आज ग्राहकों के खाते में आएगी रकमProtest continues in front of the bank; funds will be credited to customers' accounts today. और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:35 AM, 18-Nov-2026
Muzaffarnagar News: केमिस्ट की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस, दोस्त से पूछताछPolice working to unravel the mystery behind chemist's death; friend being questioned और पढ़ें
01:34 AM, 18-Nov-2026
Baghpat News: दिवाली पर घर गए विकास भवन के लेखाधिकारी के आवास में चोरीcrime news और पढ़ें
01:32 AM, 18-Nov-2026
Muzaffarnagar News: सपा के साए में कितने हाथ खोल पाएगी कांग्रेसHow much room will the Congress have to maneuver under the shadow of the SP? और पढ़ें
01:32 AM, 18-Nov-2026