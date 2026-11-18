गीतकार और लेखक जावेद अख्तर के बयान पर जमीयत दावतुल मुसलीमीन के संरक्षक मौलाना कारी इस्हाक गोरा ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर पहले अपना मजहबी रुख स्पष्ट करें, फिर दूसरों के मजहब पर टिप्पणी करें।

मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने बयान दिया कि 'हिंदुस्तान के हर आदमी के खून में राम मौजूद हैं, चाहे उसका कोई भी मजहब हो'। बुधवार को देवबंद के मौलाना कारी इस्हाक गोरा ने बयान जारी कर कहा कि भारत बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है, जहां विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक पहचान और आस्था के साथ जीने का सांविधानिक अधिकार है। ऐसे में किसी एक धार्मिक पहचान को सभी नागरिकों की पहचान के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है।