वीर अब्दुल हमीद का जीवन प्रेरणास्रोत : सुरेश

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सामाजिक संस्था अंजुमन इदरीसिया के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि शहीद-ए-आजम अशफाक उल्ला खां के पौत्र अशफाक उल्ला खां ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी और साहस बेमिसाल है। अध्यक्षता करते हुए हाजी याकूब हुसैन इदरीसी ने इदरीसी समाज की आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया।उन्होंने सरकार से बिरादरी को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने और सिलाई के पेशे को दस्तकारी का दर्जा देने की मांग की। संस्था ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी मंत्री को सौंपा गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को मंत्री ने महबूब हुसैन इदरीसी मेमोरियल अवाॅर्ड से सम्मानित किया।इस बीच अहमद मुबीन ने मंत्री को अंग वस्त्र भेंट किया। मंत्री ने स्मारिका का विमोचन भी किया। वसीम इदरीसी के संचालन में हुए कार्यक्रम में अवधेश दीक्षित, डॉ. सुरेश मिश्रा, आफाक उल्लाह खान, ताहिर अली, शमसुद्दीन इदरीसी, फैजान हुसैन इदरीसी, अनूप कुमार, शब्बन अली आदि मौजूद रहे।