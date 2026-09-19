Shahjahanpur News: 50 हजार रुपये लेकर घर से निकले तीन किशोर लापता

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प्रभारी निरीक्षक रवींद्र सिंह ने गांव पहुंचकर जानकारी ली और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सौरभ बीमार रहता है और दवा साथ ले गया है। तलाश के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि किशोरों की तलाश की जा रही है। संवाद

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शाहजहांपुर। सिंधौली थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव से शुक्रवार को तीन किशोर लापता हो गए। इनमें 15 वर्षीय सौरभ यादव घर से 50 हजार रुपये लेकर निकला था। उसके साथ गांव के गौतम यादव का 12 वर्षीय बेटा अथर्व और भूरे का 12 वर्षीय बेटा मनसुख भी गए थे। रात तक तीनों के वापस न आने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों से जानकारी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।