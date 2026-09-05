शाहजहांपुर में फिर बाढ़ का खतरा: गर्रा और खन्नौत नदी में बढ़ा जलस्तर, सुभाषनगर कॉलोनी में भरा पानी

खुदागंज क्षेत्र में गर्रा नदी के कटान से खिरिया-गौहनिया मार्ग पर जलमग्न

गर्रा (देवहा) नदी में उफान बढ़ने से तहसील के कई तटीय गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खुदागंज ब्लॉक में गर्रा की बाढ़ अब रौद्र रूप लेने पर आमादा है। वहां नदी खिरिया और गौहनियां गांव के पास तेजी से भूमि कटान कर रही है। इससे खिरिया-गौहनिया के बीच करीब एक किमी लंबे संपर्क मार्ग के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ की आपदा बढ़ती देख दोनों गांवों के लोग अपनी जान-माल की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और प्रशासन से राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू कराए जाने की मांग की है।



रामगंगा नदी के निशाने पर कई गांव

जलालाबाद क्षेत्र में रामगंगा और बहगुल नदियों के बहाव के बदले रुख से तटवर्ती गांवों में उपजाऊ जमीनों का तेजी से कटान हो रहा है जिससे ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है। उफनाई नदियों का रुख इस बार उत्तर पूर्व में मुड़ जाने से क्षेत्र के करीब एक दर्जन गांवों में तेजी से कटान जारी है। करीब दस दिनों में यह नदियां प्रभावित गांवों की सैकड़ों बीघा फसल खड़े खेत, बोरिंग व पेड़ आदि लील चुकी है। प्रशासन अभी तक इस समस्या से बचाव का कोई प्रयास शुरू नहीं कर सका है।



एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने बताया कि प्रशासन लगातार नदियों के जलस्तर पर नजर रख रहा है। जहां पर पानी बढ़ गया है, वहां पर बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं।