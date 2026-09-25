यूपी में स्कूल बंद: बारिश के कारण इस जिले में पहली से आठवीं तक के बच्चों की छुट्टी, प्रशासन ने जारी किया आदेश

सड़क ही नहीं मोहल्लों की गलियां भी जलमग्न

रोडवेज बस अड्डे के आगे बैरियर लगाकर रास्ता रोक दिया गया था। इसके आसपास गड्ढों में पानी भरने से लोगों के लिए निकलना मुश्किल रहा। रात में अंधेरा होने के कारण स्थिति और ज्यादा जोखिम भरी हो गई। पानी, कीचड़ और फिसलन के बीच लोगों को आवागमन करना पड़ा। लाल इमली चौराहा से निशात चौराहा तक भी पूर्व में हुई खोदाई बारिश के दौरान मुसीबत बन गई। पानी की निकासी नहीं होने से सड़क पर जलभराव रहा। मोहल्लों की गलियों में भी कीचड़ और पानी भरने से लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हुई।