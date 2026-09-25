Shahjahanpur News: राधारानी की छठी महोत्सव में झूमे श्रद्धालु

विज्ञापन

इसके बाद बाल कलाकारों ने श्रीजी की मान-मनुहार की मनोहारी लीला का मंचन किया। मंदिर कमेटी की ओर से कमेटी के प्रेम नारंग, नवीन सचदेवा, अंकित सचदेवा, देवेंद्र खुराना, कार्यवाहक प्रधान हरीश बजाज और मीडिया प्रभारी दीप गुप्ता ने कलाकारों और निर्देशिका को श्री राधाकृष्ण का चित्र एवं राधा लिखे प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।अंत में पंडित अखिलेश शास्त्री ने आरती कराई। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन में युवा प्रधान संजीव सचदेवा, सुमित मेहरोत्रा, रवि सचदेवा, जसवंत जयसिंह, हरवंश सचदेवा, रितेश ठंडन, नितिन अग्रवाल, भूषण खुराना, जगदीश गोगिया, अनिल कक्कड़, रोजी खुराना, रेखा शर्मा, दुर्गा अरोड़ा, सुषमा सचदेवा, विमला खुराना आदि का सहयोग रहा। संवाद