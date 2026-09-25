Shahjahanpur News: करोड़ों खर्च, फिर भी इंतजार... तीन साल से तैयार मल्टीलेवल पार्किंग का संचालन नहीं

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हनुमतधाम की 5.669 करोड़ रुपये की बहुमंजिला पार्किंग वर्ष 2024 की शुरुआत में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो सकी है। वहीं 13.50 करोड़ रुपये की लागत से बनी सुभाषनगर स्मार्ट रोड दो साल बाद भी नगर निगम को हस्तांतरित नहीं हुई और सड़क व फुटपाथ खराब होने लगे हैं।नगर निगम खुद पार्किंग संचालन करने की तैयारी मेंहनुमतधाम के पास बहुमंजिला कार पार्किंग का निर्माण सीएंडडीएस उप्र जल निगम ने कराया था। वर्ष 2024 की शुरुआत में निर्माण पूरा होने के बाद इसे नगर निगम को सौंप दिया गया। बेसमेंट के ग्राउंड फ्लोर में कार पार्किंग में लगभग 38 वाहन खड़े करने का स्थान है। प्रथम तल पर रेस्टारेंट के लिए हाल का निर्माण किया गया है। पार्किंग के संचालन के लिए कई बार निविदा प्रक्रिया की गई, लेकिन टेंडर नहीं हो सका। अब नगर निगम खुद इसका संचालन करने की तैयारी कर रहा है। पार्किंग बनने का उद्देश्य क्षेत्र में जाम की समस्या कम करना था, लेकिन अब तक इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया है। हनुमतधाम के पास दिनभर जाम की स्थिति रहती है।स्मार्ट रोड बनी, लेकिन हस्तांतरण नहींसुभाषनगर से रिंग रोड होते हुए नगरिया मोड़ तक करीब एक किलोमीटर लंबी स्मार्ट रोड का निर्माण 13.50 करोड़ रुपये की लागत से पीडब्ल्यूडी ने कराया। वर्ष 2024 में निर्माण पूरा होने के बाद भी सड़क नगर निगम को हस्तांतरित नहीं हुई है। देखरेख के अभाव में सड़क और फुटपाथ कई जगह खराब होने लगे हैं। सड़क किनारे फुटपाथ पर लगाई गईं कुर्सियां भी टूटने लगी हैं। शाम ढलते ही यहां पर अराजकतत्व भी घूमने लगते हैं।ग्रीन रोड का सुंदरीकरण बाकीसीएम ग्रिड योजना के तहत शहीद अहमद उल्ला शाह की मजार से तेल टंकी तक करीब 400 मीटर लंबी ग्रीन रोड का निर्माण करीब छह करोड़ रुपये की लागत से कराया गया है। सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन सुंदरीकरण का काम बाकी है। साथ ही आईआईटी कानपुर की थर्ड पार्टी जांच होनी है। इसके बाद हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी।हनुमतधाम पार्किंग के लिए कई बार निविदा प्रक्रिया में टेंडर नहीं हो पाया। अब नगर निगम इसे खुद चलाने की तैयारी कर रहा है। सुभाषनगर स्मार्ट रोड हस्तांतरित करने के लिए पीडब्ल्यूडी को नोटिस दिया जा चुका है। ग्रीन रोड का आईआईटी कानपुर से अंतिम निरीक्षण होना बाकी है। इसके बाद हस्तांतरण की प्रक्रिया होगी।-सौम्या गुरुरानी, नगर आयुक्त