Shahjahanpur News: मानक के अनुरूप इंटरलॉक मार्ग नहीं बनाने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:31 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:31 PM IST
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देवकली। बरी बरा गांव में मानक के अनुरूप इंटरलॉक मार्ग नहीं बनाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर विधायक चेतराम से जांच कराए जाने की मांग की।
गांव के नेपाल, मुन्नेलाल, जगवीर सिंह, संतराम, काका सिंह, सोनू सिंह आदि ने बताया कि उनके गांव से इंटर कॉलेज तक एक किमी लंबी सड़क त्वरित विकास योजना के तहत बनाई जा रही है, लेकिन ठेकेदार मानक के अनुरूप सामग्री का प्रयोग करने के बजाय मामूली पत्थर और रेता की जगह मिट्टी डालकर घटिया ईंट का इस्तेमाल करा रहा है।
ग्रामीणों की शिकायत पर जेई श्याम सुंदर ने मौका मुआयना कर दस मीटर बिछी हुई इंटरलॉक उखाड़ने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी मनीष दत्त के अनुसार उखाड़े गए मार्ग के हिस्से की जांच में निर्माण सामग्री कम पाए जाने की दशा में ठेकेदार का भुगतान रोकने की संस्तुति की जाएगी। संवाद
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गांव के नेपाल, मुन्नेलाल, जगवीर सिंह, संतराम, काका सिंह, सोनू सिंह आदि ने बताया कि उनके गांव से इंटर कॉलेज तक एक किमी लंबी सड़क त्वरित विकास योजना के तहत बनाई जा रही है, लेकिन ठेकेदार मानक के अनुरूप सामग्री का प्रयोग करने के बजाय मामूली पत्थर और रेता की जगह मिट्टी डालकर घटिया ईंट का इस्तेमाल करा रहा है।
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ग्रामीणों की शिकायत पर जेई श्याम सुंदर ने मौका मुआयना कर दस मीटर बिछी हुई इंटरलॉक उखाड़ने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी मनीष दत्त के अनुसार उखाड़े गए मार्ग के हिस्से की जांच में निर्माण सामग्री कम पाए जाने की दशा में ठेकेदार का भुगतान रोकने की संस्तुति की जाएगी। संवाद
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