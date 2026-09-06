फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Players selected for the divisional competition.

Shahjahanpur News: मंडलीय प्रतियोगिता के लिए किया खिलाड़ियों का चयन

Sun, 06 Sep 2026 01:21 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Players selected for the divisional competition.
संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते छात
शाहजहांपुर। संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वॉलीबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मंडलीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज कांट, पुवायां इंटर कॉलेज, इस्लामिया इंटर कॉलेज, रेलवे इंटर कॉलेज रोजा, सरदार पटेल इंटर कॉलेज, रामदत्त पंचायत इंटर कॉलेज भावलखेड़ा और मेजबान कॉलेज की टीमों ने प्रतिभाग किया। अंडर-14 वर्ग में रामदत्त पंचायत इंटर कॉलेज, भावलखेड़ा विजेता और संजय सरस्वती इंटर कॉलेज उपविजेता रहा।
विज्ञापन

अंडर-19 में इस्लामिया इंटर कॉलेज विजेता और सरदार पटेल इंटर कॉलेज उपविजेता रहा। पुवायां इंटर कॉलेज, पुवायां की टीम का मंडल स्तर के लिए चयन किया गया।
सब जूनियर वर्ग में मोइद रजा, मोहम्मद हसन खान, शाहरूज अली, अरमान खान, संचित शर्मा, मो. फैज खान, अनिकेत, फैजान और मोइन रजा का मंडल के लिए चयन हुआ। जूनियर वर्ग में खुशहाल, रेहान, हसनैन, रहमान, निहाल, सजल, यासिर, मोहम्मद रजा, अरुण, कार्तिक, दिवांग और हिमांशु चयनित हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीनियर वर्ग में कासिम, विलाल, इमरान, जुनैद, सलमान, कन्हैया लाल, दिव्यांश अवस्थी, अभिषेक और किशन चयनित हुए। इससे पूर्व क्रीड़ा सचिव कैप्टन रामकुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में योगेंद्र सिंह, राहुल कुमार, राजेश शुक्ला, सत्यपाल सिंह, रामनिरंजन वर्मा, तस्दीक खान और राजीव गंगवार का सहयोग रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed