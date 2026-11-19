शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र में बृहस्पतिवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से रुपयों से भरा बैग छीन लिया। बैग में 6.49 लाख रुपये बताए गए हैं। सूचना पर एसपी सिटी देवेंद्र सिंह और सीओ सदर शुभम वर्मा ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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सदर बाजार थाना क्षेत्र के हद्दफ निवासी अयाज शहर की एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे वह घर से कंपनी के रुपये बैंक में जमा करने के लिए बाइक से निकले थे। अयाज के अनुसार, वह चौक कोतवाली क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय के पास ककरा पुल के नजदीक पहुंचे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए।बैग में 6 लाख 49 हजार रुपये रखे थे। वारदात के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। एसपी सिटी देवेंद्र सिंह और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।