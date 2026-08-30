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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Hearings held in 20 cases; a settlement reached in one couple's case.

Shahjahanpur News: 20 मामलों में हुई सुनवाई, एक दंपती में हुआ समझौता

Sun, 30 Aug 2026 01:32 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:32 AM IST
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Hearings held in 20 cases; a settlement reached in one couple's case.
शाहजहांपुर। परिवार परामर्श केंद्र पर शनिवार को 20 पत्रावलियों पर सुनवाई की गई। इनमें एक दंपती का समझौता होने पर उसे केंद्र से ही विदा किया गया।
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थाना सदर बाजार क्षेत्र के दंपती की शादी करीब छह साल पूर्व हुई थी। डेढ़ माह से मायके में रह रही महिला ने बताया कि पति उसके साथ मारपीट करता है। खाना खर्चे के लिए रुपये नहीं देता है। काउंसलिंग के दौरान पति ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पत्नी से समझौता कर लिया। इस मौके पर मुख्य महिला आरक्षी चंद्रकांता शर्मा, आरक्षी नेहा चौहान, निशा, पिंकी, मोनिका, रश्मि चौधरी आदि मौजूद रहे। संवाद
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