Shahjahanpur News: हाईवे जाम करने पर हिंदू रक्षादल के युवा जिलाध्यक्ष पर रिपोर्ट दर्ज

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एक सितंबर को शाम करीब 4:30 बजे पेट्रोल पंप के पास गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंदू रक्षादल के युवा जिलाध्यक्ष नीरज वर्मा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों और अन्य लोगों ने हाईवे की दोनों लेन पर जाम लगा दिया। करीब डेढ़ घंटे तक वाहनों का आवागमन बाधित रहा और हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों के समझाने के बाद जाम खुल सका और यातायात सुचारु हुआ। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि नगरिया चौकी प्रभारी सौरभ शुक्ला की तहरीर पर कुआडांडा निवासी नीरज वर्मा, गुलामखेड़ा निवासी राहुल वर्मा और केशवपुर निवासी अभय सक्सेना समेत 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।