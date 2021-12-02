Shahjahanpur News: निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूर की मौत

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बुधवार शाम रामराखन ठेकेदार के अधीन काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें करंट लग गया। चीख-पुकार सुनकर मौके पर भीड़ जुट गई। साथी मजदूरों की सूचना पर रामराखन को राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजन शव देखकर बिलख पड़े। रामराखन की मौत से पत्नी ऊषा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट से मृत्यु का सही कारण ज्ञात होगा। अब तक परिजनों की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

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शाहजहांपुर। टाउन हॉल स्थित शहीद द्वार में नगर निगम की ओर से चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बंडा थाना क्षेत्र के बेला वाली गांव निवासी मजदूर रामराखन (48) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, रामराखन की मौत करंट लगने से हुई है।