Shahjahanpur News: गर्रा नदी में डूबा मासूम, तलाश जारी

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राजवीर वर्मा का मकान नदी के पास है। बृहस्पतिवार शाम करीब 6:30 बजे रुद्रांश खेलते हुए नदी के पास पहुंच गया और डूब गया। लोगों की भीड़ लग गई। थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कराई। गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि बच्चे की तलाश कराई जा रही है। संवाद

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तिलहर। क्षेत्र के गांव राईखेड़ा में बृहस्पतिवार शाम खेलते समय दो वर्षीय बालक रुद्रांश घर के पास बह रही गर्रा नदी में डूब गया। एसडीआरएफ बच्चे की तलाश कर रही है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।