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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी जेएन शाहजहांपुर की टीम ने 10 विकेट पर 306 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज प्रतीतेश दीक्षित ने 91 रन की शानदार पारी खेली। विकास सिंह ने 20, अविरल त्रिवेदी ने 48 और अजय शर्मा ने 47 रन का योगदान दिया। गुर्जर अकादमी की ओर से प्रसून कुमार, सौम्या शुक्ला, आयुष वर्मा और अमन सक्सेना ने दो-दो विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुर्जर क्रिकेट अकादमी की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 307 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की जीत के नायक विकास कुमार रहे, जिन्होंने 128 रन की नाबाद पारी खेली। राहुल ने 36, अनिरुद्ध वर्मा ने 46 और अभय सिंह गुर्जर ने 29 रन बनाए। कोच अभय सिंह गुर्जर ने विकास को शील्ड देकर सम्मानित किया।