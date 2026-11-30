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आवास विकास कॉलोनी बरेली मोड़ निवासी जगत सिंह यादव की पोस्टमाॅर्टम हाउस रोड पर स्थित किराने की दुकान है। वह और उनका बेटा दीपक यादव दुकान पर बैठते हैं। रात में दोनों दुकान बंद कर घर पर आ गए थे। रविवार की सुबह जब दुकान पर पहुंचे तो देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा पड़ा था।चोर दुकान से दो बोरे चावल, आटे के पैकेट समेत करीब साठ हजार रुपये का माल चुरा ले गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज देखी है। इसमें कुछ संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं। तहरीर पुलिस को दे दी गई है। सीओ सिटी प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।