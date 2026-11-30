Shahjahanpur News: किराने की दुकान का ताला तोड़ा, हजारों का माल चोरी
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:55 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:55 AM IST
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शाहजहांपुर। चौक कोतवाली क्षेत्र में पोस्टमाॅर्टम हाउस रोड पर स्थित सेवानिवृत्त फौजी जगत सिंह यादव की किराने की दुकान से चोरों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़कर नकदी समेत हजारों का माल चोरी कर लिया। एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र में चोरी की यह दूसरी वारदात है।
आवास विकास कॉलोनी बरेली मोड़ निवासी जगत सिंह यादव की पोस्टमाॅर्टम हाउस रोड पर स्थित किराने की दुकान है। वह और उनका बेटा दीपक यादव दुकान पर बैठते हैं। रात में दोनों दुकान बंद कर घर पर आ गए थे। रविवार की सुबह जब दुकान पर पहुंचे तो देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा पड़ा था।
चोर दुकान से दो बोरे चावल, आटे के पैकेट समेत करीब साठ हजार रुपये का माल चुरा ले गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज देखी है। इसमें कुछ संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं। तहरीर पुलिस को दे दी गई है। सीओ सिटी प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
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आवास विकास कॉलोनी बरेली मोड़ निवासी जगत सिंह यादव की पोस्टमाॅर्टम हाउस रोड पर स्थित किराने की दुकान है। वह और उनका बेटा दीपक यादव दुकान पर बैठते हैं। रात में दोनों दुकान बंद कर घर पर आ गए थे। रविवार की सुबह जब दुकान पर पहुंचे तो देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा पड़ा था।
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चोर दुकान से दो बोरे चावल, आटे के पैकेट समेत करीब साठ हजार रुपये का माल चुरा ले गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज देखी है। इसमें कुछ संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं। तहरीर पुलिस को दे दी गई है। सीओ सिटी प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
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