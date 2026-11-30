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एफएसओ डॉ.बीएन पटेल ने बताया कि फायर सर्विस कंट्रोल रूम को शाम 5:55 बजे प्लांट में आग लगने की सूचना मिली। बमुश्किल आग पर काबू पाया जा सका। प्लांट के मालिक इकबाल हुसैन और मैनेजर फरहान खान हैं। आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। संवाद

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शाहजहांपुर। रोजा थाना क्षेत्र के मुकरमपुर गांव स्थित तारकोल प्लांट में रविवार शाम एलडीए टैंक में आग लग गई। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने दो दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।