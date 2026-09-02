Shahjahanpur News: ट्रांसफाॅर्मर के लिए चंदा मांगने पर दंपती और बेटे ने पीटा

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कल्याणपुर निवासी महिपाल, रामपाल, हंसराज, ऋषिपाल, सर्वेश आदि ने पुलिस को बताया कि गांव में लगा ट्रांसफाॅर्मर आए दिन फुंक जाता है। गत 28 अगस्त को ट्रांसफॉर्मर फिर जल जाने से गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। लाइनमैन से संपर्क करने पर उसने बताया कि ट्रांसफाॅर्मर लग जाएगा, लेकिन पुराना ट्रांसफाॅर्मर कार्यशाला ले जाने और वहां से नया लाने आदि काम में लगभग तीन हजार रुपये का खर्च आएगा।इसके लिए शिवम ने सोमवार को 50-50 रुपये चंदा लेना शुरू किया। इसी दौरान एक व्यक्ति चंदा देने से मना करते हुए गाली गलौज करने लगा। इसका विरोध करने पर वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ शिवम पर हमलावर हो गया। विद्युत निगम के एसडीओ सौरभ शाक्य ने बताया कि ट्रांसफाॅर्मर लगाने के लिए रुपये मांगने की उन्हें जानकारी नहीं है। गांव में बिजली की समस्या दूर कराई जाएगी। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कराई जा रही है। संवाद