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कैंट क्लब की ओर से आयोजित मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बॉक्स क्रिकेट अकादमी ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट खोकर 161 रन बनाए। हिमांशु ने नाबाद 59 और शुभम कपूर ने 23 रनों का योगदान दिया। सरोज इलेवन की ओर से अभय गंगवार ने तीन और सकलैन अहमद ने दो विकेट लिए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी सरोज इलेवन की टीम 116 रन पर सिमट गई। अमितेश ने 31 और हर्ष शर्मा ने 26 रन बनाए। बॉक्स अकादमी की ओर से जितिन कनौजिया ने चार, हिमांशु वर्मा ने तीन और आशीष गौतम ने दो विकेट हासिल किए। अंपायरिंग मोहम्मद नईम व स्काेरिंग रिजवान ने की।शाहजहांपुर वेटरन ने हरदोई को 31 रनों से हरायाशाहजहांपुर। रोजा आईटीआई क्रिकेट मैदान पर खेली जा रही सीरीज के पहले मुकाबले में शाहजहांपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने हरदोई वेटरन की टीम को 31 रनों से हरा दिया।टॉस जीतकर शाहजहांपुर के कप्तान मनोज यादव ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट खोकर 172 रन बनाए। इरफान खान ने 42, रजा हुसैन ने 34, पंकज शेरू ने 28 रन बनाए। हरदोई की ओर से अनुज सिंह ने तीन और राजेश ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरदोई की टीम निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 141 रन ही बना सकी।रोहित ने 58 और जयप्रकाश ने 36 रन बनाए। शाहजहांपुर की ओर से अनुज गुप्ता और आमिर अंसारी ने दो-दो, जबकि केडी और निजाकत ने एक-एक विकेट लिया। अनुज गुप्ता को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच के मुख्य अतिथि शाहजहांपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नूर आलम रहे। संवाद