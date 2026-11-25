Shahjahanpur News: ट्रेनों में महिला यात्रियों को निशाना बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:45 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:45 AM IST
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शाहजहांपुर। ट्रेनों में यात्रियों के सोने का फायदा उठाकर चोरी करने वाले आरोपी को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से सोने-चांदी के जेवर और नकदी बरामद हुए हुई। जीआरपी का दावा है कि बरामद सामान की कीमत करीब 30 हजार रुपये है। आरोपी खासतौर पर महिला यात्रियों को निशाना बनाता था। उनके लेडीज पर्स और कीमती सामान चोरी कर लेता था।
मंगलवार को इंस्पेक्टर रमांकर यादव के नेतृत्व में जीआरपी ने गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर दो पर एक युवक को संदिग्ध हालात में खड़ा देखा। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा। सिपाही उसे पकड़कर थाने लाए और तलाशी ली। उसके पास से पायल, मंगलसूत्र व रुपये बरामद हुए। जीआरपी के अनुसार, बरेली जिले के थाना फरीदपुर के मोहल्ला ऊंचानहार कोठी निवासी मुकेश को गिरफ्तार को किया गया।
उसने पूर्व में शाहजहांपुर में दो चोरी की वारदात करने की बात स्वीकार की। ट्रेनों में रात 12 बजे के बाद यात्रियों की आवाजाही कम होने और अधिकांश के सो जाने पर आरोपी सक्रिय हो जाता था। वह महिला यात्रियों के पास रखे पर्स और कीमती सामान पर हाथ साफ करता था। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि आरोपी पर लखनऊ के चारबाग में सात, बरेली में एक और शाहजहांपुर में दो मुकदमे दर्ज हैं।
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मंगलवार को इंस्पेक्टर रमांकर यादव के नेतृत्व में जीआरपी ने गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर दो पर एक युवक को संदिग्ध हालात में खड़ा देखा। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा। सिपाही उसे पकड़कर थाने लाए और तलाशी ली। उसके पास से पायल, मंगलसूत्र व रुपये बरामद हुए। जीआरपी के अनुसार, बरेली जिले के थाना फरीदपुर के मोहल्ला ऊंचानहार कोठी निवासी मुकेश को गिरफ्तार को किया गया।
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उसने पूर्व में शाहजहांपुर में दो चोरी की वारदात करने की बात स्वीकार की। ट्रेनों में रात 12 बजे के बाद यात्रियों की आवाजाही कम होने और अधिकांश के सो जाने पर आरोपी सक्रिय हो जाता था। वह महिला यात्रियों के पास रखे पर्स और कीमती सामान पर हाथ साफ करता था। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि आरोपी पर लखनऊ के चारबाग में सात, बरेली में एक और शाहजहांपुर में दो मुकदमे दर्ज हैं।
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