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मंगलवार को इंस्पेक्टर रमांकर यादव के नेतृत्व में जीआरपी ने गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर दो पर एक युवक को संदिग्ध हालात में खड़ा देखा। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा। सिपाही उसे पकड़कर थाने लाए और तलाशी ली। उसके पास से पायल, मंगलसूत्र व रुपये बरामद हुए। जीआरपी के अनुसार, बरेली जिले के थाना फरीदपुर के मोहल्ला ऊंचानहार कोठी निवासी मुकेश को गिरफ्तार को किया गया।उसने पूर्व में शाहजहांपुर में दो चोरी की वारदात करने की बात स्वीकार की। ट्रेनों में रात 12 बजे के बाद यात्रियों की आवाजाही कम होने और अधिकांश के सो जाने पर आरोपी सक्रिय हो जाता था। वह महिला यात्रियों के पास रखे पर्स और कीमती सामान पर हाथ साफ करता था। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि आरोपी पर लखनऊ के चारबाग में सात, बरेली में एक और शाहजहांपुर में दो मुकदमे दर्ज हैं।