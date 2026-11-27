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उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर 17 नवंबर को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। नागरिक सूची में अपना नाम और विवरण जांच सकेंगे। नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने संबंधी आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता आदि में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्पडेस्क भी बनाई जाएगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1950 से जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।डीएम ने बताया कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ और एईआरओ बूथों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अभियान के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें और पात्र लोगों का पंजीकरण कराएं। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर है।एसडीएम ने बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ की समीक्षा बैठकजलालाबाद। एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने ब्लॉक सभागार में बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि दोनों दिन सभी बूथों पर बीएलओ और सुपरवाइजर की अनिवार्य रूप से मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।इससे पहले एसडीएम ने कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, कोटेदारों, सभासदों और ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर अभियान में सहयोग मांगा। एसडीएम ने बताया कि सुपरवाइजर के नेतृत्व में बीएलओ की टीम शुक्रवार को गांव कोला भेजी गई है। टीम को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने और छूटे हुए नाम शामिल कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह काम शुक्रवार को ही पूरा करने के लिए कहा गया है।शिकायत सही मिलने पर संबंधित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बृहस्पतिवार शाम गांव के कुछ लोगों ने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में न होने और बूथ पर बीएलओ के मौजूद नहीं रहने की शिकायत एसडीएम से की थी। संवाद