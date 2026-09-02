Shahjahanpur News: 240 जर्जर स्कूल भवनों का हुआ मूल्यांकन, जल्द होगी नीलामी
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:41 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:41 AM IST
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शाहजहांपुर। जिले के जर्जर परिषदीय स्कूल भवनों को ध्वस्त कर नीलामी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब तक 240 जर्जर स्कूल भवनों का मूल्यांकन कराया जा चुका है। बारिश के बावजूद लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, निर्माण खंड-एक के सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता और लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने स्कूल भवनों का निरीक्षण कर मूल्यांकन किया।
बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि मूल्यांकन पूरा होने के बाद जर्जर भवनों की नीलामी कराई जाएगी। नीलामी से प्राप्त धनराशि संबंधित स्कूल की स्कूल प्रबंध समिति (एसएमसी) के खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया तेजी से पूरी कराई जा रही है, ताकि जर्जर भवनों को जल्द हटाकर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। संवाद
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बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि मूल्यांकन पूरा होने के बाद जर्जर भवनों की नीलामी कराई जाएगी। नीलामी से प्राप्त धनराशि संबंधित स्कूल की स्कूल प्रबंध समिति (एसएमसी) के खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया तेजी से पूरी कराई जा रही है, ताकि जर्जर भवनों को जल्द हटाकर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। संवाद
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