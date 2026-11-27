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पुलिस के सामने मृतक राजपाल के परिवार को तलाशना चुनौती है। निगोही क्षेत्र के ऐंठापुर गांव निवासी राजपाल की पत्नी और बच्चे कई साल से उससे अलग रह रहे हैं। पुलिस को उनके गाजियाबाद या किसी अन्य शहर में रहने की जानकारी मिली है, लेकिन अब तक उनका पता और संपर्क नंबर नहीं मिल सका है। ऐसे में शव की पहचान की पुष्टि के लिए राजपाल के भाई रामनिवास का डीएनए सैंपल कराया जाएगा। संभावना है कि शनिवार को सैंपल लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।उधर, हत्याकांड के मुख्य आरोपी विनोद के भाई नंदकिशोर और बेटे आदित्य की तलाश में पुलिस को दिल्ली में लोकेशन मिली है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें वहां दबिश दे रही हैं।बता दें कि 17 नवंबर को सिउड़ी गांव में सतीश के खेत स्थित सूखे कुएं से युवक का सिर कटा शव मिला था। अगले दिन विनोद की पत्नी पूजा और भाई नंदकिशोर ने शव की पहचान विनोद के रूप में की थी। पुलिस को गुमराह करने और विरोधियों को फंसाने के लिए पूजा ने ग्राम प्रशासक समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 24 नवंबर को मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी विनोद, उसके साथी विकास और ओमपाल, पत्नी पूजा, मां सुमिरता, भाई कुंवरपाल और भतीजे मनोज समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि भागे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। मृतक के भाई का डीएनए सैंपल कराने की तैयारी है।जाम लगाने में ये किए गए नामजदकलान थाने में उपनिरीक्षक पुनीत शर्मा की ओर से दर्ज रिपोर्ट में रुकनपुर निवासी मोहित शर्मा, कस्बा निवासी रक्षपाल और अंकित, सिउड़ी निवासी आलोक, उसके भाई आदित्य, अन्नू, पूजा, नंदकिशोर, मनोज, पंकज, सूरज, सुमिरता, गुड्डी, माला, गौरांशी, सपना, नीलम और संगीता उर्फ बिटाना को नामजद किया गया है। इसके अलावा 15-20 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।