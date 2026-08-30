Shahjahanpur News: कम ड्यूटी करने वाले 16 परिचालकों को चेतावनी, सात की सेवा समाप्त

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एआरएम अरुण कुमार ने बताया कि वरिष्ठ केंद्र प्रभारी और समयपाल परिचालक संवर्ग की रिपोर्ट में डिपो के कुछ संविदा व आउटसोर्स परिचालकों के पिछले छह माह में बेहद कम अथवा शून्य दिवस ड्यूटी करने की बात सामने आई है। कुछ परिचालकों ने अनुपस्थिति की सूचना समयपाल या अधिकारियों को भी नहीं दी।उन्होंने बताया कि कई परिचालक अनुबंध सूची में बने रहने के लिए महीने में कुछ दिन ही ड्यूटी कर रहे थे। इससे बसों के संचालन और यात्रियों की सुविधा पर असर पड़ रहा था। रिपोर्ट के आधार पर 16 परिचालकों को अंतिम चेतावनी देकर तीन दिन के अंदर ड्यूटी ज्वॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं।एआरएम ने बताया कि चेतावनी के बाद भी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने वाले परिचालकों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगातार गैरहाजिर रहने वाले सात परिचालकों की सेवा समाप्त कर दी गई है।