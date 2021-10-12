फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Woman beaten for refusing reconciliation

Sant Kabir Nagar News: सुलह से इंकार पर महिला की पिटाई

Sat, 17 Oct 2026 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Woman beaten for refusing reconciliation
संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के पारा हरगोविंद गांव में गीता देवी से मारपीट का आरोप लगाया गया है। पुराने मुकदमे में सुलह न करने पर यह घटना हुई, जिसके बाद पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया।
विज्ञापन

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की है। गीता देवी के अनुसार, 31 जुलाई की शाम चंद्रभान, उनकी पत्नी मीरा और बेटी रेखा उनके घर पहुंचे। उन्होंने गीता पर पूर्व के मुकदमे में सुलह का दबाव बनाया, गीता ने मना कर दिया। इस पर तीनों ने गालियां देते हुए घर में घुसकर लात-घूंसों, चप्पल और डंडे से पिटाई की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed