Sant Kabir Nagar News: सुलह से इंकार पर महिला की पिटाई

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न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की है। गीता देवी के अनुसार, 31 जुलाई की शाम चंद्रभान, उनकी पत्नी मीरा और बेटी रेखा उनके घर पहुंचे। उन्होंने गीता पर पूर्व के मुकदमे में सुलह का दबाव बनाया, गीता ने मना कर दिया। इस पर तीनों ने गालियां देते हुए घर में घुसकर लात-घूंसों, चप्पल और डंडे से पिटाई की। संवाद

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संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के पारा हरगोविंद गांव में गीता देवी से मारपीट का आरोप लगाया गया है। पुराने मुकदमे में सुलह न करने पर यह घटना हुई, जिसके बाद पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया।