फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Bike overturns; injured rider dies during treatment

Sant Kabir Nagar News: बाइक पलटी, घायल सवार की इलाज के दाैरान मौत

Sat, 17 Oct 2026 12:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Bike overturns; injured rider dies during treatment
मकसूद आलम की फाइल फोटो
बेलहर। थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। इससे गांव में शोक छा गया। कुल्हड़ियां गांव निवासी मकसूद आलम (25) पुत्र एजाज अहमद किसी काम से बाइक से बेलहर कला जा रहे थे। बरगदवा गांव के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में मकसूद गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर जुटे लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मकसूद पांच भाइयों में चौथे नंबर पर थे। जवान बेटे की मौत की खबर सुनते ही माता-पिता, भाइयों और अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed