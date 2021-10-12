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Sant Kabir Nagar News: युवती को भगा ले जाने का आरोपी गिरफ्तार

Sat, 17 Oct 2026 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:43 AM IST
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Accused of abducting a young woman arrested
संतकबीरनगर। युवती को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित आरोपी को मेंहदावल पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करके न्यायालय भेज दिया।
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बेलाकला गांव निवासी शहजादे के खिलाफ नौ अक्तूबर को मेंहदावल थाने में युवती को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में वांछित आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी। शुक्रवार को पुलिस टीम ने आरोपी को बीमापार तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया।
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उसके खिलाफ समस्त आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करके उसे संबंधित न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रवाना कर दिया गया। संवाद
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