Sant Kabir Nagar News: आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार

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संतकबीरनगर। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित आरोपी को धनघटा पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान राम भजन निवासी भैंसही के रूप में हुई। पुलिस ने उसे मुंडेरा शुक्ला तिराहे से गिरफ्तार किया। पुलिस ने समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करके उसे न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना कर दिया। हकीमपुर निवासी राहुल ने दो मई को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन अनीता को राम भजन ने आत्महत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया। जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया। संवाद